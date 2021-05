…jeżeli urodziłeś się Aniołem i dotarłeś

tu aż do Ziemi, to musisz zbierać ludzkie łzy

i mówić, że są to kryształy rosy,

zastygłe

na pajęczej nici,

a ludzie będą Ci

wdzięczni i ujrzą ukryte piękno w swoim

trudnym losie,

Ty pieczołowicie je zbieraj,

nawlekaj na

pajęcze nitki i wysoko zawieszaj jak

tylko możesz te

korale nieszczęścia

ale z dala od oczu…

smutnej ludzkiej rozpaczy…

…Aniele w ludzkiej postaci…